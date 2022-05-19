تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام.. ممنوعة من الحركة

تخضع حاليا الفنانة أنغام، لفترة النقاهة من العمليتين الجراحيتين اللاتي أجرتهما منذ أيام مع الدكتور هاني الطير في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

أنغام في منزلها لاستكمال فترة النقاهة

أنغام نقلت بعد العملية إلى منزلها، من أجل استكمال فترة النقاهة، إذ أجرت جراحة كتفها، والثانية فى معصم يدها.

علمت «الوطن»، أن أنغام ممنوعة من الحركة القوية والخروج من المنزل، إذ أنها ملزمة طيلة الوقت أن ترفع يدها بشكل كبير، حتى يتدفق الدم إلى الكتف بشكل سريع.

أنغام ممنوعة من الحركة بأمر الطبيب

من المقرر أن تبدأ أنغام جلسات العلاج الطبيعي فى منزلها، مع نهاية الشهر الجاري، إذ أن فترة النقاهة تستلزم ما يقرب من 10 أيام، وبعدها ستفك غرز العملية التى قامت بها.

وحاولت الفنانة طمأنة جمهورها على صحتها، إذ كتبت على صفحتها بموقع التغريدات تويتر «شكرًا من قلبي على كل كلمه حلوة وكل دعاء من القلب اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم وساعدتني ،ممتنه لكم لكل أهلي واصحابي واحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

يذكر أن أنغام كانت أحيت مؤخرا، حفلا غنائيا فى دولة الكويت، قبل إجراء العملية، وقامت خلال الحفل بتقديم أغنيتها الجديدة لوحة باهتة لأول مرة، وهى الأغنية التى كان كتب كلماتها الشاعر نادر عبد الله، ولحنها الفنان تامر عاشور ووزعها طارق مدكور، وطرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.