أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20-5-2022 في الأسواق المحلية

تتنوع أصناف الفاكهة في فصل الصيف، وهو ما يميز ذلك الوقت حيث تختلف الأصناف التي يفضلها الكثيرون ويحبون تناولها في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة مثل البطيخ والمانجو، لذا يقبل الكثيرون على الشراء والتساؤل عن أسعار الفاكهة بشكل دوري، لتناولها نظرا لمذاقها وعشقهم لها بالإضافة إلى احتوائها على فيتامينات ومعادن هامة للجسم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 في الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

- وصل سعر العنب الأحمر إلى 35 جنيها في بعض الأسواق، والعنب الأخضر 30 جنيها.

- وصل سعر الكيلو جرام من الفراولة إلى 15 جنيها.

- تراوح سعر الكيوي بين 30 و38 جنيها.

- تراوح الأناناس بين 30 و45 جنيها.

- يبدأ سعر البطيخة الواحدة من 25 و45 وصولا إلى 60 جنيها.

- وصل سعر البرقوق الأحمرإلى 45 جنيها، وتراوح البرقوق الأصفر بين 25 و33 جنيها.

- تراوح سعر التفاح الأخضر والأحمر بين 18 و30 جنيها.

- تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيها، والكنتالوب بين 7 و8 جنيهات، والخوخ البلدي بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من المانجو المستوردة بين 35 و60 جنيها، حسب نوعها.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الموز بين 10 و15 جنيها والمشمش البلدي بين 25 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

وفيما يلي أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية:

كمثرى لبناني 25 جنيها.‏‎

تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

برتقال بلدي 5 جنيهات.

الفراولة 11 جنيها.

جوافة 15جنيها.

خوخ 8.5 جنيه.