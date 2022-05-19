خبير اقتصادي: البنوك تعمل على إيجاد أوعية ادخارية مختلفة

قال مصطفى جمال، رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر، إن رفع أسعار الفائدة اليوم على الإيداع والقروض من البنك المركزي، جاء نتيجة زيادة التضخم العالمي والضغوط الخارجية، وسط رفع كل البنوك المركزية في مختلف دول العالم، وضرورة المنافسة على الاستثمار معهم.

القدرة الشرائية مرتبطة بسعر الفائدة

أضاف «جمال»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القدرة الشرائية مرتبطة بسعر الفائدة، مبينا أن البنوك تعمل على إيجاد أوعية إدخارية مختلفة بأوقات مختلفة، لكن لن يتم إيجاد شهادة أعلى من 18% لأن تكلفتها عالية جدا على البنك.

لن توجد شهادات أعلى من 18%

أوضح رئيس قطاع الأموال والمؤسسات المالية ببنك مصر، أن الأوعية الإدخارية 18% لمدة سنة، البنك يدفع منها جزء كبير، وتكلفة، لذا لن يتم إصدار شهادة ووعاء إدخاري أعلى من هذه في الفترة المقبلة.

رفع الفائدة في مصر وأمريكا

ورفع البنك المركزي المصري الفائدة للمرة الثانية، عقب رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة للمرة الثانية، بسبب التضخم الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تزايد القدرة الشرائية، والطلب مع قلة المعروض من السلع، بسبب عوائق نقل البضائع بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي ظهر في دولة الصين الشعبية، نهاية عام 2019 في مدينة ووهان، الذي أثر اقتصاديا على مختلف دول العالم، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.