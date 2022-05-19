خبير فضاء: مصر تضرب المثل للعالم في استخدام الطاقة النظيفة وحماية البيئة

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء، إن العالم يستعد لمتابعة مصر جيدا خلال الفترة المقبلة في أثناء استضافة قمة المناخ، لافتا إلى أن مصر حاليا تضرب المثل لجميع دول العالم في استخدام الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

محاصيل زراعية مقاومة للرطوبة وتغيرات الطقس

وأوضح «النهري»، في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز» مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن وندى رضا، أن التغيرات المناخية أطالت دورة الحشرات التي تضر بالحاصلات الزراعية، وبدأت مصر في اختيار محاصيل زراعية تبعد في زراعتها عن دورة الحشرات المنتشرة كأحد سبل مواجهة التغيرات المناخية، بالإضافة لاختيار محاصيل زراعية مقاومة للرطوبة وتغيرات الطقس لتوفير الغذاء في أصعب الظروف المناخية.

مصر نموذج يحتذى به في مواجهة التغيرات المناخية

وأشار النهري، إلى أن مصر توصل رسالتها للعالم بأنها النموذج الذي يحتذى به في مواجهة التغيرات المناخية بالرغم من أنها ضمن الدول الأفريقية النامية، مؤكدا أن مصر ستبهر العالم في نوفمبر المقبل خلال استضافتها قمة المناخ cop 27 .

مساعدات مادية للدول النامية

وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على توفير الدعم الدولي للدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات الحالية، خاصة وأن الدول النامية غير متسببة في التغيرات المناخية مثل الدول الصناعية الكبرى، لافتا إلى أن مصر ستعجل من تقديم المساعدات المادية الدولية للدول النامية، والذي يصل إلى 100 مليار دولار وسيكون لمصر نصيب منها لأنها من الدول المتضررة من تلك التغيرات المناخية التي صنعتها الدول الصناعية الكبرى، لافتا إلى أن مصر اتجهت لزراعة الغابات خاصة أن الغابات هي رئة العالم التي تمتص الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وتنتج أكسجين.