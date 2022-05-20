أسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-5-2022 في مصر

تناول اللحوم بمشتقاتها، سواء بيضاء أو حمراء، هدف للعديد من الأشخاص، حيث يضعونها في الأنظمة الغذائية يوميا لما تحمله من بروتين هام لصحة الجسم وبناء العضلات، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الدواجن بشكل يومي نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد وفي إطار حرص الكثيرون على تناول البروتين بشكل يومي، تستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن ومنتجاتها المختلفة اليوم الجمعة الموافق 20 مايو من عام 2022.

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم

وجاءت أسعار الدواجن في الأسواق التجارية والمحلات التجارية اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي، كما يلي:

- وصل سعر الكيلو جرام من صدور الدجاج اليوم الجمعة إلى 75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفيليه اليوم الجمعة بين 90 و100 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الدجاج اليوم الجمعة بين 42 و48 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من الدبابيس اليوم الجمعة بين 82 و100 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من الأوراك، اليوم الجمعة؛ بين 48 و52 جنيهًا.

- وبالنسبة لسعر كيلو الكبدة والقوانص اليوم الجمعة، تراوح بين 50 و55 جنيهًا.

- وصل سعر الدواجن الحية التي تزن 2 كيلو جرام اليوم الجمعة إلى 77 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت فقد سجلت تباينا في الأسواق المحلية والمحلات التجارية الموجودة في محافظات مصر المختلفة، اليوم الجمعة 20-5-2022، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة بين 2.2 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكتكوت الأحمر الواحد اليوم الجمعة بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكتكوت الساسو الواحد اليوم الجمعة بين 2.75 و3.25 جنيه.

أسعار كبدة الدجاج اليوم

وصل سعر كيلو كبدة الدجاج اليوم الجمعة إلى 85 جنيها، فيما وصل سعر الكيلو من القوانص إلى نحو 67 جنيهًا.