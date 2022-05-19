سيناتور جمهوري أمريكي: إبرام اتفاق جديد مع إيران «كارثة»

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، إنه في حال وافقت بلاده على إبرام اتفاق جديد مع إيران، فستكون كارثة على الأمن القومي الأمريكي، لافتا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبدو مصممة على تقديم تنازلات لإيران.

كروز: موافقة الكونجرس على انضمام السويد وفنلندا للناتو سهلة

أضاف «كروز» خلال تصريحات له نشرها موقع «سكاي نيوز»، أن مطالب إيران رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مطالب وصفها بالـ«وقحة»، فيما ستكون الموافقة في الكونجرس سهلة على انضمام السويد وفنلندا للناتو.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعربوا عن قلقهم الكبير والمتنامي حيال أنشطة إيران النووية، داعية طهران إلى تغيير موقفها، من أجل تجنب تصعيد خطير، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

البرنامج النووي الايراني

وقالت الدول الـ4 في بيان مشترك، إثر اجتماع على مستوى القادة على هامش قمة مجموعة الـ20 المنعقدة حاليا في العاصمة الإيطالية «روما»: «نحن مقتنعون بأنه ما يزال ممكنا التوصل سريعا وتنفيذ اتفاق حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت في 2015، من جانب إيران و6 قوى كبرى بهدف ضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني محصورا على المدى البعيد بأغراض مدنية تمهيدا لرفع العقوبات».

وأشارت الدول إلى أن التوصل إلى اتفاق وشيك، لن يكون ممكنا إلا إذا غيرت إيران موقفها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي في 2018، وتوقفت إيران عن الالتزام به في 2019.