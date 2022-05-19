نجوم الفن يهنئون أحمد زاهر بفيلم«فارس»: حلو جدا

هنأ عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنان أحمد زاهر، بطرح فيلمة الجديد «فارس» في جميع دور العرض، وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين أثنوا على الفيلم وأبطال العمل.

وقال الفنان مصطفي قمر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «مبروك يا زاهر ألف مبروك يا غالي بالنجاح، إن شاء الله أنا وتيمو لازم نبقي أول المهنئين ياحبيبي».

وكتبت الفنانة لقاء سويدان: «مليون مبروك يا زاهر فيلم فارس بجميع السينمات ومليون مبروووك أحمد صفوت وملك حبيبتي ومنوشة فضالي وإيمان العاصي، ربنا يكتبلكم نجاح كبير حبايبي، الفيلم حلو جدًا وأنصح كل الناس تروح تشوفه».

أما ملك أحمد زاهر إحدى أبطال الفيلم كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: «فارس بجميع دور العرض في مصر، وقريبًا جدًا في الوطن العربي، سعيدة وفخورة إني كنت جزء من العمل ده حقيقي استمتعت بالعمل مع كل أبطال الفيلم».

وأضافت: «مبسوطة و طايرة بكل ردود الافعال الي جاتلي لحد دلوقتي بس هاستاناكو كلكوا تخشوا الفيلم و تقولولي انطباعكم انتو كمان بحبكوا كلكوا».

أما منة فضالي أحدي بطلات العمل ايضا كتبت قائلة: «مبروك أخويا وصاحب عمري فيلم فارس زي العسل مبروك نجاحك ومبروك لكل فريق العمل والمخرج رؤوف عبد العزيز والمؤالف حسام موسي من فيلم فارس اليوم».

فيلم فارس

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.