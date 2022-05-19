مقتل 4 مهاجرين غير شرعيين وفقدان 10 في غرق قارب بالقرب من سواحل تونس

أعلنت "سكاي نيوز" في خبر عاجل نقلا عن رويترز، مقتل 4 مهاجرين وفقدان 10 في غرق قارب قبالة سواحل تونس.

تكرار حوادث الغرق في البحر المتوسط

وجدير بالذكر أن حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل التونسية خلال الفترة الأخيرة متكررة بشكل كبير، حيث لقى 12 شخصا مصرعهم وفقد 10 آخرين في غرق 4 زوارق مهاجرين قبالة سواحل تونس في أبريل الماضي.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري -وقتها- أن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة جرجيس جنوب شرق تونس.

وأضاف الناطق وفقًا لشهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم فقد كان على متن القارب الذي غادر ليبيا 70 شخصًا؛ من جنسيات متنوعة كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا.