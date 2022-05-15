غرق شاب في بحر العريش وإنقاذ اثنين

لقى طالب حتفه غرقا قبالة منطقة مكسيم السياحية ببحر العريش اليوم، وذلك أثناء السباحة في البحر، ونقل الجثمان إلى مستشفى العريش العام، بينما نجح الأهالي في إنقاذ شابين آخرين.

أكد مصدر طبي لـ «الوطن»، أن جثة الطالب عمر إبراهيم البياضي، 24 عاما، طالب بكلية التجارة بجامعة العريش، وصلت قسم الاستقبال والطوارئ جثة هامدة بعد وفاته غرقا أثناء السباحة في البحر.

نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى

أضاف المصدر أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحرير المحضر الرسمي، لاستخراج تصريح الدفن، بعد سماع أقوال الشهود.

قال شهود عيان لـ«الوطن»، واجه 3 طلاب الغرق في بحر العريش ونجح الأهالي في إنقاذ اثنين، فيما فشلت المحاولات في إنقاذ الثالث الذي جرفه التيار إلى عمق المياه ليلقى مصرعه غرقا.

أصدقاء الشاب الغريق يتوجهون لمستشفى العريش

يشهد مستشفى العريش العام الآن، إقبال كبير من الطلاب وأقارب الشاب الغريق، الذين أكدوا بأنه كان يستحم مع زملاءه في البحر قبل أن يجرفه التيار.

الجدير بالذكر أن تلميذ آخر توفى غرقا منذ أسبوع في المنطقة ذاتها، وتم العثور على جثته بعد 10 أيام من البحث المتواصل، عالقة بإحدى منحنيات الصخور القريبة من منطقة الساحل بالعريش.

أهالي العريش يطالبون بوجود فرق إنقاذ

وكان أهالي العريش قد طالبوا المسؤولين بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، العمل على ضرورة تسيير فرق إنقاذ على طوال الساحل خوفا على الأهالي من عمليات الغرق التي تحدث كل عام في نفس التوقيت الذي تكون فيه الأجواء المناخية غير مستقرة، يؤدى هذا إلى وجود تيار مائية جارفة للداخل، تسبب في عمليات غرق متكررة.