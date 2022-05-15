شهود عيان يكشفون تفاصيل غرق شاب في بحر العريش: التيار جرفه وفشلنا في إنقاذه

تواصل جهود البحث عن أحد الشباب غرق بساحل بحر العريش اليوم، بعد أن غرق أثناء الاستحمام ، قال شهود عيان من أصحاب الكافتيريات بساحل بحر العريش أن البحث جارى لحتى اللحظات عن أحد الشباب غرق بساحل البحر اليوم، وجرفه التيار للداخل

وقال شهود عيان من أصحاب الكافيهات بساحل بحر العريش "للوطن" أنه غرق ثلاثة أشخاص من الطلاب، وتم أنقاذ اثنين، فيما فشلت المحاولات في أنقاذ الثالث الذى جرفه التيار الى الداخل ويقوم عدد من الصيادين بالعمل على البحث عليه.

أصدقاء الشاب الغريق يتوجهون لمستشفى العريش

هذا ويشهد ساحل العريش العام الأن أقبال كبير من الطلاب وأقارب الشاب الغريق، والذين أكدوا بأنه كان يستحم مع زملاءه في البحر قبل أن يجرفه التيار الى الداخل، وتقوم مراكب الصيد من أهالى العريش والمنقذين بمحاولة البحث عنه بين الصخور وفى مناطق الغرق.

الجدير بالذكر أن تلميذ قد توفى غرقا منذ أسبوع في المنطقة ذاتها، وتم العثور على جثته بعد 10 أيام من البحث المتواصل، في أحدى منحنيات الصخور القريبة من منطقة الساحل بالعريش

أهالى العريش يطالبون بوجود فرق أنقاذ

وكان أهالى العريش قد طالبوا المسؤلين بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، العمل على ضرورة تسيير فرق أنقاذ على طوال الساحل خوفا على الأهالى من عمليات الغرق التي تحدث كل عام في نفس التوقيت الذى تكون فيه الأجواء المناخية غير مستقرة،يؤدى هذا الى وجود تيار مائية جارفة للداخل، تسبب في عمليات غرق متكررة.