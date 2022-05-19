غرق طالب أثناء الاستحمام في ترعة بالغربية بعد خروجه من الامتحان

شهدت ترعة قرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية، غرق طالب في الصف الأول الإعدادي أثناء الاستحمام، بعدما جرفه التيار المائي لداخل الترعة لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وتسليم الجثمان لذويه.

إخطار بغرق طالب في ترعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من مأمور مركز السنطة، يتضمن مصرع طالب في الصف الأول الإعدادي ومقيم في قرية تطاي التابعة إلى دائرة المركز، ولقي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه ترعة القرية، هربا من حرارة الجو عقب الانتهاء من أداء آخر امتحاناته.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية وتمكنت من انتشال الجثة و نقلها إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

غرق الطفل نتيجة لعدم إجادته السباحة

وبسؤال شهود عيان، أكدوا أن الطفل نزل إلى ترعة القرية من أجل الاستحمام، وجرفه التيار المائي لداخل الترعة، وذلك نظرا لعدم إجادته السباحة، وباءت كل المحاولات لإنقاذه بالفشل، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.