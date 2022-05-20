في ذكرى سمير غانم.. من الإصابة بفيروس كورونا إلى يوم الوفاة

تحل اليوم 20 مايو 2022 الذكرى السنوية الأولى لوفاة الفنان سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا منذ عام متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا. ونستعرض خلال السطور التالية معاناة الفنان الراحل سمير غانم مع فيروس كورونا.

إصابة سمير غانم بفيروس كورونا

بداية القصة بإصابة الفنانة دنيا سمير غانم ووالدتها دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل «عالم موازي»، والذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2021، ولكن إصابة دنيا ودلال وعدد من المشاركين في المسلسل تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان، لتنتقل العدوى للفنان سمير غانم؛ والذي كان يفضل دائما عدم الخروج من المنزل بسبب انتشار العدوى، وحرصا منه على نفسه، حيث كان يرفض التواجد في الأماكن المزدحمة مثل المهرجانات والمناسبات الاجتماعية، ولكن القدر شاء أن يصاب هو الآخر بالفيروس وتدهور حالته الصحية، ويتم نقله إلى المستشفى هو وزوجته دلال عبدالعزيز بعد أن وجدا صعوبة في التنفس، وتم وضعهما على أجهزة التنفس الصناعي وذلك في إبريل 2021.

تدهور حالة سمير غانم الصحية

وتزداد حالة الفنان سمير غانم سوءا إذ يتسبب المرض في فشل الكلى، ويخضع أثناء العلاج إلى جلسات غسيل كلوي، وتتوقف وظائف عدد من أجهزة جسده، ليرحل الفنان الكبير سمير غانم، عن عالمنا بعد معاناة شهر مع فيروس كورونا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 20 مايو 2021 داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين.

جنازة الراحل سمير غانم

وحرص على حضور توديع الفنان الراحل إلى مثواه الأخير عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومحبيه وكتب عن الجنازة زوج ابنته رامي رضوان عبر حسابه على «تويتر»: «ماكنتش جنازة.. كانت موكبا مهيبا لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله.. هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معانا بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة، وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها.. كنز السعادة الذي لم ولن ينضب».