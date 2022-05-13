كريم عبدالعزيز ونبيلة عبيد ودنيا سمير غانم ينعون الشيخ خليفة بن زايد

نعى الفنان كريم عبدالعزيز، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية اليوم، مقدمًا خالص تعازيه لدولة الإمارات الشقيقة شعبًا وحكومة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

كريم عبدالعزيز ناعيًا الشيخ خليفة: فقيد الأمة العربية

وكتب كريم عبدالعزيز، عبر حسابه بموقع إنستجرام، مستعينًا بآية قرآنية: بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

واستطرد بقوله: «بخالص الحزن والأسى نعزي أنفسنا ودولة الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبًا في فقيد الأمة العربية الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

دنيا سمير غانم ونبيلة عبيد تعزيان الإمارات الشقيقة

وكتبت دنيا سمير غانم، عبر خاصية ستوري بموقع إنستجرام قائلة: «خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، البقاء لله».

وكتبت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع إنستجرام: «خالص الحزن والأسى، أعزي دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، غفر الله له وأدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

صابرين تنعى رئيس دولة الإمارات

وكتبت الفنانة صابرين، عبر حسابها بإنستجرام: «أتقدم بخالص التعازي لشعب دولة الإمارات الحبيبة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، الله يرحمه ويغفر له ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وشعبه الصبر والسلوان».