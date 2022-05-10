دنيا عبدالعزيز عن حضور دنيا سمير غانم عقد قرانها: اتأثرت جدا وبكيت لما حضنتني

تحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال ندوتها في جريدة «الوطن» عن علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم وشعورها بعد حضورها عقد قرانها الذي أقيم في فبراير الماضي على الرغم من الحالة النفسية الصعبة التي كانت تعاني منها بعد وفاة والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

قالت دنيا عبد العزيز: «حضور دنيا سمير غانم لحفل عقد قراني أثر فيا جدا، لأنه توقيت صعب عليها وأنا عارفة اللي هي فيه بس العلاقة اللي بينا قوية، دنيا متسمية على اسمي ومتربين مع بعض، وأمي كانت صاحبة أستاذ سمير وأستاذة دلال من قبل ما يتجوزوا، فالعلاقة بينا قديمة، دنيا وإيمي إخواتي».

دنيا عبد العزيز: عيطت لما حضنت دنيا سمير غانم

وأضافت أنها تأثرت وبكت بشدة عند عناقها للفنانة دنيا سمير غانم، قائلة: «أنا اتأثرت جدا لما شوفتها وأكثر حضن عيطت فيه كان حضن دنيا، وقدرت مجيئها بشكل كبير لأني لما كنت في موقفها مكنتش قادرة أتحرك».

حققت «عبد العزيز» نجاحا كبيرا في الماراثون الرمضاني الماضي 2022 بعد مشاركتها بدور «أمنية» في مسلسل «ملف سري»، وكان بين المشاهدة المؤثرة في المسلسل هو مشهد وفاة والدتها ضمن أحداث العمل، الذي قالت عنه إنه مشهد صعب لأنها استحضرته من مشهد وفاة والدتها الحقيقية.

أبطال مسلسل «ملف سري»

يضم مسلسل «ملف سري» مجموعة كبيرة من النجوم وهم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، محسم محيي الدين، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، مادلين طبر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، علاء مرسي كارولين عزمي، دينا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.