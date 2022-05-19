طريقة حظر شخص على «واتساب» لتفادي الإزعاج

عادة عندما يحضر شخص ما جهة اتصال على تطبيق واتساب، تصبح الكثير من المعلومات والبيانات الشخصية غير مرئية للطرف المحظور، ونتيجة لذلك، من الممكن معرفة ما إذا تم حظرك على منصة المراسلة أم لا من قبل شخص آخر.

وأكد موقع sproutwired أنه عند حظر شخص ما لآخر على تطبيق المراسلة واتساب، ولا يمكن عرض المعلومات أو إرسال رسالة إلى جهة الاتصال المسؤولة عن الحظر، وبشكل ملحوظ، إضافة إلى حظر عرض صورة الملف الشخصي للمستخدم، إلا أن عدم القدرة على رؤية بيانات جهة اتصال WhatsApp هذا لا يعني أنه تم حظره على وجه التحديد، ففي الواقع ، هناك العديد من الأسباب التي تمنعك من رؤية صورة الملف الشخصي، على سبيل المثال، يمكن لحالات مثل تحديثات خصوصية جهات الاتصال، ونقص صورة الملف الشخصي والتغييرات التي أجريت على التطبيق.

وأشار الموقع أنه إذا كنت ترغب في حظر شخص ما يضايقك ويسبب لك إزعاجًا، عليك اتسخدام الخطوات التالية على Android و iOS.

على نظام Android:

افتح إعدادات WhatsApp الخاصة بك، ثم انقر فوق علامة التبويب «الحساب» ثم «الخصوصية»، وبمجرد الانتهاء من ذلك، انتقل إلى «جهات الاتصال المحظورة»، وبعدها ستظهر جميع جهات الاتصال المحظورة مسبقًا على الشاشة؛ لإضافة جهة اتصال جديدة، ثم اضغط على خيار «إضافة»؛ سيتم فتح قائمة جهات الاتصال الخاصة بك لتحديد الشخص الذي تريد رفضه، ولن يمكنه تلقي الرسائل أو عرض معلومات الاتصال الأخرى.

طريقة حظر رقم من تطبيق واتساب لأجهزة العاملة بنظام iOS

عند فتح WhatsApp ، انتقل إلى «الإعدادات»؛ ثم انقر فوق «الحساب» ثم «الخصوصية»؛ بمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط على «محظور»؛ عندما تظهر قائمة الحظر، انقر فوق «إضافة جديد»؛ الآن، حدد جهة الاتصال التي تريد حظرها.