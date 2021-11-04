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انطلاق برنامج «كلام في السياسة» على قناة extra news غدا

كتب:

محمد عزالدين
07:52 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

تنطلق في تمام العاشرة من مساء غدا، أولى حلقات برنامج «كلام في السياسة»، مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة قناة إكسترا نيوز.

كلام في السياسة يرفع شعار الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

وكشف الإعلان الترويجي للحلقة الأولى، عن نمط ولغة إعلامية جديدة، تمثل حالة حوار تضم جميع الرؤى والأفكار، بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية، وهو ما يعكس الشعار الذي رفعه البرنامج، وهو أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

ومن المقرر أن تتناول الحلقة الأولى، موضوع موجة التضخم، وانعكاسها على ارتفاع الأسعار في مصر، وسبل الحد من أثارها، وذلك من خلال حوار مباشر مع ضيوف البرنامج.

ضيوف الحلقة الأولى من برنامج «كلام في السياسة»

ومن المنتظر أن تستضيف الحلقة الأولى من برنامج كلام في السياسة، الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس البورصة المصرية للسلع محمد نجم، الباحث الاقتصادي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتورة حنان وجدي منسق المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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