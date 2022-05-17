فيفي عبده تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «ربنا يطول في عمرك يا زعيم»

هنأت الفنانة فيفي عبده، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ82 الذي يوافق اليوم، وذلك من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام تعود لعدة سنوات مضت.

فيفي عبده تدعو للزعيم في عيد ميلاده

وكتبت فيفي عبده، تعليقًا على الصورة التي تجمعها بـ عادل إمام، عبر حسابها بموقع إنستجرام: «كل سنة والزعيم عادل إمام بخير، وربنا يديله الصحة ويطول في عمره، ويفضل منور ويمتعنا بأعماله الجميلة».

عادل الفار: الزعيم وقف بجواري في أزمتي مع فيفي عبده

وكان الفنان عادل الفار، قد كشف في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن الزعيم عادل إمام دائمًا ما يساعد من حوله دون أن يخبرهم بذلك، مستشهدًا بما فعله لحمايته بعد خلافه مع الفنانة فيفي عبده واعتدائها بالضرب عليه داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة منذ عدة سنوات.

وأوضح عادل الفار، أن سبب أزمته مع فيفي عبده تعود إلى تقليده لها في مونولوج داخل حفل بأحد الفنادق، وبالصدفة كانت ابنتها موجودة هناك، وأبلغت والدتها بما حدث.

وتابع: «حضرت فيفي عبده للمكان، وقامت بالاعتداء عليّ، وحصلت مشاكل كثيرة وقضايا، لكن القاضي حكم بالعدل، لأنها قدمت شريط فيديو للحفل، والقاضي قال إن ده فن معتمد ومتعارف عليه، والفنان عادل إمام حماني من أذى فيفي عبده دون أن يخبرني بذلك ودي عادته إنه يساعد ويقف في ضهر الناس من غير ما يقول».

واحتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، وقدموا له التهنئة عبر حسابهم على السوشيال ميديا من بينهم كريم عبدالعزيز، ورغدة، وأكرم حسني، والمخرج عمرو عرفة.