اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني: عمالنا شركاء في الجمهورية الجديدة

رحب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ببدء إجراءات «الحوار الوطني» الصادرة في بيان أمس الثلاثاء، عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتنفيذ الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022، وتكليفه المؤتمر الوطني للشباب بإدارته، وبصفة وكون الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرف على المؤتمر، وبكونها هيئة محايدة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وفقا للقرار الجمهوري المنظم لعملها.

انطلاق الجمهورية الجديدة

وقال حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، في بيان عنه اليوم، إنّ الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي، الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وأكد شحاتة، أنّ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس وتحدّث عنه في حفل إفطار الأسرة المصرية، وبدأت الأكاديمية تطبيقه، لا يعني بالملف السياسي فقط رغم أهميته، وإنّما يعني أيضا بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة الشعب المصري، وفي القلب منه العمال بشكل مباشر.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أنّ ملايين العمال يثمّنون توجيهات الرئيس، ضمن حديثه عن «خطة الحوار»، بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وبتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمان للمواطنين، والأجيال المقبلة، وهي ملفات تخص في المقام الأول الشريحة الأكبر عددا، وهي عمالنا «جنود الإنتاج» شركاء التنمية والحوار الوطني، وأصحاب المواقف الثابتة في دعم الدولة المصرية وقت الأوبئة والأزمات.