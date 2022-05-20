حسن يوسف يكشف السر وراء ظهور سمير غانم مع بنتيه في أعمالهما الفنية

أحيا الفنان حسن يوسف، الذكرى الأولى للفنان سمير غانم، اليوم الجمعة، حيث رحل عن عالمنا يوم 20 مايو الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا، قائلًا: «سمير غانم من أجمل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي الفنية، وكان صاحب الضحكة الأعلى بين زملائه جورج سيدهم والضيف أحمد».

وقال حسن يوسف، لـ«الوطن»: «مش بيضحكني في مصر غير نجيب الريحاني وعبدالمنعم مدبولي وسمير غانم، يعني محمد عوض رغم إني اشتغلت معاه كتير جدًا، لكن ماكنش بيضحكني.. سمير كان إنسان متواضع وجميل جدًا، وصحبته وصداقته جميلة وهو ابن ناس وراقي.. سمير ودلال كانوا ثنائي جميل وأخلاق عالية جدًا ومحبين لزملائهم وأصدقائهم وأصحاب خير كبير».

تفاصيل آخر مكالمة جمعت بين حسن يوسف وسمير غانم

وأشار حسن يوسف، إلى أنّ «ظهور سمير غانم مع بناته، في أعمالهما الفنية، لم يكن لاحتياجه لأي أموال، لكنه محتاج يحس إنه لا زال قادر على العطاء، وده يديه أمل في الدنيا والحياة وكمان يحسن من صحته».

وكشف حسن يوسف، كواليس آخر مكالمة جمعته بالفنان سمير غانم، قائلًا: «قبل ما يتعب ويدخل المستشفى بأسبوع واحد، كلمته أطمن منه على صحة دلال لأنها دخلت المستشفى قبله بأسبوع، لكن بعد أيام قليلة دخل المستشفى وتوفى.. إحنا فقدنا 2 من أجمل الفنانين في الوسط الفني وأحسنهم خلقا وفنا».

«كورونا حرمتني من إني أشوف سمير غانم في الفترة الأخيرة»

وأضاف حسن يوسف: «كنت دايمًا بكلمه في التليفون، ودلال هي اللي ترد عليّا، كنت أهزر معاها وأقول لها البيه صاحي ولا نايم، ما هو أنت الشغالة اللي عنده.. تقولي والله تعبان شوية ونايم، أقولها اديهولي أكلمه وأفكره شوية ونستعيد ذكرياتنا زمان.. أفضل أضحكه شوية، هو ماكنش بيحب الكآبة، لكن المرض بيغلب الإنسان يخليه مكتئب شوية في أوقات التعب».

وتابع حسن يوسف، قائلًا: «كورونا حرمتني من إني أشوف سمير غانم في الفترة الأخيرة، رغم إننا ساكنين في نفس الشارع، فكنت بسأل عليه دايمًا بالتليفون».