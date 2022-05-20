توفيق عبدالحميد: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.. اهتموا بصحتكم كويس»

مازال الفنان توفيق عبد الحميد يعاني من آلام العمود الفقري، ويخضع للعلاج من قبل الأطباء، ومؤخرا شارك جمهوره آلامه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب توفيق عبدالحميد: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.. عبارة كانت أمي الله يرحمها ترددها كثيرا ورغم أن شقيقاتي الثلاث طبيبات لم أكن اهتم بعبارة أمي ولا بنصائح شقيقاتي.. أعلم الآن لماذا كان الكبار يرددون دائما مش عايز غير الصحة والستر خلوا بالكم من صحتكم وربنا ينعم عليكم جميعا بالصحة والستر».

وانهالت التعليقات بالدعاء بالشفاء العاجل حيث جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «ربنا يديم عليك الصحة والسعادة، اهتم وركز في العلاج هتلاقي نفسك رجعت شباب تاني وكأنك لسه في المعهد»، وعلق أخر «ربنا يديك ألف صحة وعافية ويرفع عنك كل سوء وألم ويسترك دنيا وأخرة يا فنان يا محترم.. ربنا يشفيك وتمتعنا بإبداعك عن قريب»، وكتب آخر: «ربنا يبارك في عمرك وصحتك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي كل مريض يتألم شفاء لا يغادر سقما».

أزمة توفيق عبدالحميد الصحية

وأعلن الفنان توفيق عبدالحميد منذ أيام عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك عن تطورات حالته الصحية وكتب: «صباح الخير، الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس فيه أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة».

وأضاف توفيق عبد الحميد: «في نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبدالمنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي، دعواتكم، والله بييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال، بحبكم».