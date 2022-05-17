توفيق عبدالحميد يكشف عن تطورات حالته الصحية: «أحتاج للتدخل الجراحي»

كشف الفنان توفيق عبدالحميد عن تطورات حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وإصابته بالعمود الفقري، الأمر الذي يستدعي التدخل الجراحي.

توفيق عبدالحميد يكشف آخر تفاصيل حالته الصحية

وكتب «عبدالحميد» عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»: «صباح الخير، الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس في أمل إن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة».

وأضاف أنه يتابع حالته الصحية في نفس الوقت الذي يستعد لعمل فني جديد، موضحًا: «في نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبدالمنعم لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي، دعواتكم، والله بييسر الحال وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال، بحبكم».

تراجع الفنان توفيق عبدالحميد عن قرار اعتزاله الفن

كان الفنان توفيق عبد الحميد تراجع عن قرار اعتزاله الفن، وذلك من خلال التحضير لعمل مسرحي جديد على خشبة المسرح القومي، إذ أعلن في وقت سابق اعتزاله التمثيل في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، في 11 أبريل الماضي، قائلًا: «أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا».

واعتقد البعض أن سبب اعتزاله هو العمل مع الفنانة ريهام حجاج، وهو ما نفاه الفنان، إذ كتب قائلًا: «قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي في عدم الكلام، علاقتي بريهام حجاج طيبة جدًا وهي فعلًا بمثابة ابنتي، والموضوع له علاقة بحالتي الصحية لأنها تستحق مني الاهتمام».

آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد

مسلسل يوتيرن آخر أعمال الفنان توفيق عبدالحميد، وهو من بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن قيسون، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.