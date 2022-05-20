عمرو دياب يطرح «اللي يمشي يمشي» عبر تطبيق «أنغامي»

‎طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته «اللي يمشي يمشي»، وذلك عبر تطبيق «أنغامي».

اللي يمشي يمشي من كلمات تامر حسين

«اللي يمشي يمشي» من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتقول كلمات الأغنية:

اللى يمشى يمشى

عينى على ناس أمِنتها

إتأذيت مِنها بعدها

نزلوا مِن نظرى

مش حاقول عُذرى

دول عالم عارفه نفسها

قلبى ولا طيبته نِفعته

واللى يوم سِكنُه موته

دُنيا بتعرى ياما بتورى

كله على قد نيته

اللى يمشى يمشى زى بعضه

يبقى فضىّ سكة للى بعده

فى النداله ناس كتيرة عدوا

دول ماشاء الله

حُب مِين ده كله منفعه

كله بقى عنده أقنعه

مين بقى برىء مين إدعىّ

مين حاتستثناه ؟

اللى حبونا مثلوا

واللى وعودونا كسلوا

يوفوا بوعودهم

و الله يسعدهم

واللى له طريق يكمله

اللى ملىّ ايده مِننا

إفتكر نفسهُ حلمنا

فِهمهُ على قده

الغرور واخده

لِسه ماعرِفش طبعنا

اللى شاف نفسه وإفترىّ

واللى بيبيعنى فى الدرىّ

واللى مديت له

إيدي وصفيتله

طبعه هو المُشكلة

أرمي ورا ضهرى كُل ده

ايه اللى يجبرنى على كده

ياللا أشوف نفسي

حبة مِن نفسي

فى إختيار أحلى مِن كدة؟

‎تعد الأغنية تعد الثانية لعمرو دياب هذا الصيف حيث طرح في عيد الفطر أغنية «هتدلع» والتي حققت نجاحا كبيرًا منذ طرحها.

عمرو دياب يطرح ثاني أغنيات الصيف

‎وكان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع «تويتر» عقب طرح أغنية «هتدلع» والتي كانت من كلمات محمد القاياتي، لحن محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

‎يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أعلن منذ أشهر عن تعاونه مع تطبيق «أنغامي»، حيث أصبح أول مطرب عربي يطرح إنتاجاته الفنية حصريًا عبر التطبيق في خطوة فريدة من نوعها.