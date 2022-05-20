خبير اقتصادي: رفع سعر الفائدة يزيد من الإقبال على الاستثمار في الجنيه

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الفائدة خلال قرار البنك المركزي المصري بـ2% يأتي في صالح الاستثمار في الجنيه المصري، وفي صالح الاقتصاد المصري بشكل كبير، وهو ما جعل الجنيه المصري الأكثر ربحية خلال الفترة الحالية، وذلك لزيادة الاستثمار فيه.

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه مع رفع أسعار الفائدة سيجل الكثير من الأشخاص يقبلون على الاستثمار في الشهادات الادخارية في البنوك المصرية، خاصة وأن أرباحها وعوائدها مرتفعة يتم دعمها من قبل البنك المركزي.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون هناك منتجات تجزئة من الشهادات التي لها عائد بنسبة 18% ولكن لمدة زمنية أكثر من العام، ليكون جاذبا بشكل كبير للأشخاص للاستثمار فيه بدلا من الأوعية الادخارية الأخرى.

وأوضح جاب الله أنه خلال الفترة المقبلة لا ينصح الراغبين في الاستثمار بالاتجاه إلى الذهب، خاصة أسعار خلال الفترة الحالية غير مستقرة وهو ما يجعله غير أمن بشكل كبير الفترة الحالية.

ولفت إلى أن نفس الأمر للراغبين في شراء العملات المشفرة التي أصبحت تعاني منذ فترة من انخفاض أرباحها بشكل كبير.

ووفقا لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي، سجل أسعار صرف الدولار سعر 18.22 جنيه للشراء وسعر 18.30 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار على موقع أكبر البنوك المصرية البنك الأهلي سعر 18.23 جنيه للشراء مقابل سعر 18.29 جنيه للبيع.

وشهدت العملات الرقمية الكثير من الخسائر خلال الساعات القليلة الماضية بعد موجة الخسائر الحادة التي اندلعت في سوق الأسهم الأمريكية، وسط مخاوف من تحركات عنيفة للفيدرالي الأمريكي، وانعكست تلك الخسائر على معنويات المتداولين في الأصول عالية المخاطر، لتضرب سوق العملات الرقمية موجة من التراجعات الجماعية بقيادة بتكوين التي نزلت دون مستويات الـ 30 ألف دولار.