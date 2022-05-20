دنيا سمير غانم تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدها «إنت في كل لحظة معايا»

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، الذكري السنوية الأولى لوفاة والدها.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة: «بابي حبيبي إنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون، ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته، العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها، يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك، نسألكم الفاتحة سمير غانم».

وتفاعل جمهور دنيا مع منشورها بالدعاء بالرحمة لوالدها ولها بالصبر هي وشقيقتها.

الذكري السنوية الأولى لوفاة سمير غانم

وتحل اليوم الذكري السنوية الأولى لوفاة الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، وشهدت جنازته حضور عدد كبير من أصدقائه في الوسط الفني وجمهوره.