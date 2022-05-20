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سائق يقطع كف صديقه بـ«كزلك» بسبب خلافات مالية بينهما في الطالبية

كتب:

جيهان عبدالعزيز
03:15 ص | الجمعة 20 مايو 2022
مديرية أمن الجيزة

مديرية أمن الجيزة

 نشبت مشاجرة بين سائق توكتوك مسجل وعامل مسجل، في الطالبية بحي الجيزة، قام على أثرها الأول ببتر كف يد الثاني بـ«كزلك» كان بحوزتة لخلافات مالية بينهما، تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الأدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد فيه نشوب مشاجرة بين سائق توكتوك مسجل خطر وعامل مسجل ايضا، بسبب اقتراض الثانى مبلغ 2000 جنيه من الأول ولم يعدها، قام على أثرها الأول ببتر كف يد الثانى بكزلك كان بحوزته.

وتم نقل المجنى علية الى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وألقي القبض على المتهم بمعرفة العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، وتحرزت الأداة المستعملة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم محمد نجيب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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