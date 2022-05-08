عرض المتهم بقتل جاره لخلاف على كلب في الطالبية على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل جاره في دائرة قسم شرطة الطالبية بسبب الخلاف على كلب على الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

بلاغ بمقتل شاب

تلقى مأمور قسم شرطة شرطة الطالبية بلاغًا بمقتل شاب بدائرة قسم الشرطة وإصابة آخر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يبلغ 16 عاما، وتبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، والتحفظ على سلاح الجريمة، وإرساله إلى الطب الشرعي؛ لإعداد التقرير الفني، وبيان إذا كان السلاح المضبوط أداة الجريمة من عدمه.

التحريات: الواقعة لخلاف على كلب

وكشفت التحريات عن أن يوم الواقعة كان المجني عليه بحوزته كلب خاص به، وطلب المتهم من المجني عليه أن يعطيه الكلب الخاص به لإتمام عمليه تزاوج مع كلبه أنسي ملك المتهم.

وأضافت التحريات أنّ المجني عليه رفض ونشبت بينهما مشادة كلامية وتطورت إلى تعدي الطرفين على بعضهما، وأسفرت عن وفاة المجني عليه وإصابه المتهم.

وأوضحت التحريات أنّه تم نقل المتهم للمستشفى للعلاج تحت حراسة أمنية مشددة بينما نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.