جرعة «هيروين» زائدة تنهي حياة شاب وحيدا داخل شقته في الطالبية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل شقته وحيدا، بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي وتحديد سبب الوفاة.

تناول جرعة مخدرات زائدة أودت بحياته

تلقي العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة الطالبية بلاغا من الأهالي يفيد بوفاة شاب متأثرا بتناوله جرعة مخدرات زائدة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحتها.

جرعة «هيروين» وراء الوفاة

وبإجراء التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن الشاب توفي إثر تعاطيه جرعة من المخدرات الزائدة «الهيروين»، ما أدى لمصرعه في الحال.

رائحة كريهة تقود المباحث لكشف الواقعة

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى مدمن للمخدرات وخاصة مخدر «الهيروين»، وأضافت التحريات أن المتوفى تناول جرعة مخدرات زائدة ودخل في حالة إعياء شديدة فلقي مصرعه على الفور وحيدا، واستمرت الجثة داخل الشقة حتى لاحظ الأهالى انبعاث رائحة كريهة من شقة المتوفى وعلى الفور أبلغ الأهالي المباحث وعقب تقنين الإجراءات وفتح الشقة تبين وجود الشاب جثة هامدة مسجى على الأرض.

النيابة تستعجل تحريات المباحث

تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي استعجلت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح.

في سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود شب في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، دون إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.