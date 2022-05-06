صاحب محل عصائر ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية في الطالبية

أنهى صاحب محل عصائر حياته بإلقاء نفسه من شقته بالطابق الخامس بمنطقة الطالبية، لمروره بأزمة نفسية، وانتقل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مكان الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية.

بداية البلاغ.. واحد رمى نفسه من فوق

تلقى العميد وائل الجابري، مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من الطابق الخامس، على الفور انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد عمرو حجازي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناظرة الجثة وإجراء التحريات، أن صاحب محل عصائر أنهى حياته بإلقاء نفسه من شقته بالطابق الخامس، لمروره بأزمة نفسية.

أزمة نفسية

استمع المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إلى أقوال أفراد من أسرته، وتبين أنه يعاني من أزمة نفسية، وعدم وجود شبهة جنائية، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وقررت النيابة التصريح بدفنها عقب انتهاء التحقيقات.

شاب سوداني ينهي حياته

وفي سياق متصل، أنهى شاب يحمل جنسية دولة السودان، حياته شنقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة المرج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق إخطار سفارة المتوفى لإنهاء إجراءات دفن الجثمان.

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أ م»، في العقد الرابع من العمر ويحمل جنسية دولة السودان، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود حبل معلق في سقف حجرة نومه والجثمان معلق به، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذ الشقة كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على كل متعلقات الشاب المتوفى.

وكشفت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات انتحار المتوفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها