نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إيمي سمير غانم.. زوجة وصديقة وروح جميلة

احتفل عدد كبير من نجوم الفن، بعيد ميلاد الفنانة إيمي سمير غانم، الذي يوافق اليوم الخميس 31 مارس، وهي من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، إذ تمكنت من تكوين شعبة جماهيرية كبيرة، ظلت تدعمها وتساندها باستمرار، ليس فقط في مشوارها الفني بل أيضا في الأزمات التي مرت بها، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، أبرز نجوم الفن اللذين احتفلوا بـ عيد ميلاد إيمي سمير غانم.

حسن الرداد: زوجتي وصديقتي

حرص الفنان حسن الرداد، على تهنئة زوجته إيمي سمير غانم، إذ نشر لها صورة عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها: «إلى زوجتي، وصديقتي، وقلبي الجميل إيمي.. أعلم أن هذا العام سوف يُعيد لك ابتسامتك الجميلة مرة أخرى.. كل سنة وأنتِ طيبة».

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بوسي شلبي: حبيبتي يا إيمي

هنأت الفنانة بوسي شلبي، إيمي سمير غانم، بعيد ميلادها، من خلال نشر صورة تجمعهما، عبر «انستجرام»، معلقة عليها: «حبيبتي يا إيمي كل سنة وأنتِ غالية وجميلة وطيبة وراضية، ربنا يفرح قلبك وتكون سنة خير ويبعد عنك الحزن يا غالية يا بنت الغاليين».

ليلى زاهر: يا صاحبة الروح الجميلة

في حين نشرت الفنانة الشابة ليلى زاهر، صورة لإيمي سمير غانم، عبر خاصية «استوري»، على «انستجرام»، وعلقت عليها: «كل سنة وأنتِ طيبة يا صاحبة الروح الجميلة.. بحبك جدا».

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فيما نشر الفنان محمد عبد الرحمن، صورة لإيمي سمير غانم، عبر خاصية «استوري»، على «انستجرام»، احتفالا بعيد ميلادها.