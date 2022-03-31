عائلة إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها الـ35: كل سنة وأنت أخف دم

تحتفل اليوم الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاها الـ35 فهي من مواليد 31 مارس عام 1987، درست إدارة أعمال في مودرن أكاديمي، أحبت التمثيل وكان أول مشاركتها الفنية مسلسل «عائلة أستاذ أمين» مع والدها ووالدتها الراحلين وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عرفت بتقديمها عدد من الأعمال والأدوار الكوميدية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، منها: عسل أسود، سمير وشهير وبهير، بلبل حيران، مسلسل بالشمع الأحمر، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

أبرز أعمال إيمي سمير غانم

ومنذ عام 2014 من خلال مسلسل «هبة رجل الغراب» بدأت مشوارها مع البطولة المطلقة، وقدمت أكثر من مسلسل أبرزهم: نيللي وشيرهان، في الـ لالا لاند، عزمي وأشجان، سوبر ميرو.

وكان آخر أعمال إيمي سمير غانم مسلسل سوبر ميرو الذي عرض في السباق الرمضاني 2019، ولم تشارك بعده في أي عمل درامي بسبب تداعيات جائحة كوورنا، ثم وفاة والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

حسن الرداد لزوجته: إن شاء الله ضحكتك ترجع

وحرص زوجها الفنان حسن الرداد على تهنئتها بعيد ميلادها، متنميًا أن تعود ضحكتها مرة أخرى، نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لها وعلق عليها قائلًا: «إلى زوجتي وصديقتي العزيزة، وحبيبة قلبي إيمي، أنا عارف إن السنة دي هترجعلك ضحكتك الجميلة لوجهك البشوش مرة أخرى إن شاء الله، عيد ميلاد سعيد».

دنيا سمير غانم وزوجها يحتفلون بعيد ميلاد إيمي

كما هنأتها بعيد ميلادها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، التي شاركت صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت عليها: «كل سنة وأنت طيبة وحنينة وأخف دم بنت في الدنيا ربنا يسعدك ويقويكي ويخليكي ليا ولكل الناس اللي بتحبك».

وشارك الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بإيمي سمير غانم عبر حسابه على «فيسبوك»، وكتب عليها: «اللذاذة والشقاوة والحنية والجدعنة، ملكة برج الحمل، حامي حمى كلاب العالم، عيد ميلاد سعيد إيمي، كل سنة وأنت طيبة وربنا يسعدك دايمًا».