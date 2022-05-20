نجل أبوزهرة ينفي علاج والده على نفقة الدولة: لحد دلوقتي على نفقتنا

كشف الموسيقار أحمد عبدالرحمن أبوزهرة، تفاصيل تطور حالة والده الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة مشيرًا أن والده انتقل للعناية المركز للمرة الرابعة خلال شهرين، لافتًا أنه دخل المستشفى 4 مرات.

وتحدث أبوزهرة عن تفاصيل حالة والده مؤكدًا خلال تصريحات تلفزيونية أن أنهم حاولوا تهيئة المنزل لرعاية والده من الناحية الصحية: «حاولنا نهيئ له كل وسائل الرعاية والاهتمام الطبي جوة البيت، بس للأسف لما حرارته ارتفعت والاكسجين عنده نزل لدرجة معينة مكنش ينفع نكمل في البيت وكان لازم يتنقل مستشفى للمرة الرابعة، وده كان وضع صعب علينا بيتنقل كل شوية ويروح ويييجي ونفسيا ومعنويا».

المشكلة الأولى كانت كسر في مفصل الحوض

وأشار أبوزهرة أن بداية تدهور حالة والده إبان تعرضه لسقوط تسبب في كسر مفصل الحوض «بدأت بمشاكل المشكلة الأساسية والأولى اللي بدأت وكل اللي بعد كده مضاعفات ليها، كانت كسر في مفصل الحوض اليمين، والحقيقة انه في نفس التوقيت ده السنة اللي فاتت كان وقع وجاله شرخ في مفصل الحوض الشمال وعمل فيه مسامير وعدت بسلام الحمد لله تقريبا بقا بعد سنة من المفصل ده حصل إنه وقع تاني وحصل بقا كسر شبه كامل فاضطروا حتى يغيروا مفصل الحوض كامل».

وأضاف: «أول ما وقع وحصل له غياب عن الوعي وكده كان في مستشفى خاصة في العجوزة وبعد كده للأسف كان حصل له بعض التداعيات وبعدين نقلناه لمستشفى الجلاء لعلاج المدنيين وهو يعتبر مستشفى خاص».

العلاج على نفقة الدولة مسألة اهتمام وتقدير معنوي

وكشف أبوزهرة عن مصدر نفقات علاج والده «لحد دلوقتي كان فيه بعض المساهمات من نقابة الممثلين ولكن غير كده لا على نفقتنا لحد دلوقتي»، نافيًا تدخل الدولة في علاجه أو عرض علاجه على نفقة الدولة مشددًا على أن هذا الأمر سيكون له أثر على حالته النفسية «الأسرة لم يعرض عليها العلاج على نفقة الدولة علاج كامل، والمواضيع طالت جدا والموضوع مش مسألة فلوس، قد ماهي مسألة الاهتمام وتقدير معنوي له بالنسبة لنا، وهينعكس بشكل ايجابي عليه جدا».