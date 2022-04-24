عاجل.. عبدالرحمن أبوزهرة يعود للعناية المركزة بعد 24 ساعة من خروجه منها

دخل الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة العناية المركزة، اليوم، بعد خروجه من المستشفى الجمعة الماضي، حسبما أعلن نجله عبر حسابه على «فيس بوك».

الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

وأصدر أحمد أبوزهرة، نجل عبدالرحمن أبوزهرة، بيانًا صحفيًا أعلن فيه عودة والده إلى المستشفى وحجزه بغرفة العناية المركزة، وجاء في البيان: «نحن أسرة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج والمواقع، أن يتفهموا أنّنا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته وعودته إلى حالته الطبيعية».

وتابع: «أتقدم باعتذاري لأي شخص أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي أو إخواتي ولم نستطع الرد عليه، بالفعل نُقل مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم».