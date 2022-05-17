أسرة عبدالرحمن أبو زهرة تتكتم على تفاصيل تطورات حالته الصحية

رفضت أسرة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، كشف تفاصيل تطورات حالته الصحية، ولم تؤكد أو تنفي ما تردد خلال الساعات الماضية بأن عودة دخوله المستشفى مجددًا بعد أيام قليلة من مغادرته لها.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وتواصلت «الوطن»، مع الموسيقار أحمد أبو زهرة، وشقيقته مي أبو زهرة، إلا أنهما امتنعا عن تأكيد أو نفي ما يتردد بشأن عودة والدهما عبدالرحمن أبو زهرة، إلى المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية، مع إشارتهما إلى قرار الأسرة بعدم الحديث في الوقت الراهن لحين الاطمئنان عليه.

معاناة مع المرض منذ أكثر من 30 يومًا

وكان الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، غادر المستشفى يوم الأحد الماضي عائدا إلى منزله بعد فترة طويلة قضاها في المستشفى تجاوزت 30 يومًا، مكث خلالها داخل العناية المركزة، بعد إجراء جراحة عاجلة.

وتعرض الفنان في شهر مارس الماضي لـ أزمة صحية بعد سقوطه على الأرض في منزله، وفي شهر أبريل تم نقله إلى المستشفى، ولكن تدهورت حالته ونُقل إلى مستشفى آخر، وأجريت له جراحة في الحوض، ودخل في غيبوبة حتى استرد وعيه مجددًا، وخرج من المستشفى قبل يوم 22 أبريل، وكان يعاني من عدم قدرته على تناول الطعام بشكل طبيعي.

وفي يوم 24 أبريل الماضي عاد إلى المستشفى مرة أخرى بعد يومين فقط من مغادرته لها، وتم حجزه بغرفة العناية المركزة، ورفضت أسرته وقتها الإدلاء بأي تصريحات صحفية في ظل تدهور الحالة، وبحلول الأحد الماضي 15 مايو، تم الإعلان عن خروجه من المستشفى وعودته إلى المنزل، وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن نقله مرة أخرى إلى العناية المركزة لمعاناته من الالتهاب الرئوي.