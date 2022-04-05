تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبوزهرة.. استعاد وعيه

كشف الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، عن تطورات الحالة الصحية للفنان القدير، بعد تعرضه لأزمة الصحية الفترة الماضية، دخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

تطورات الحالة الصحية لعبدالرحمن أبو زهرة

وقال أحمد أبو زهرة لـ«الوطن»، إنّ حالة والده الصحية في تطور وتحسن كبير، كما أنّ الوعي عاد إليه مرة أخرى بعد أن فقده الفترة الماضية.

تفاصيل الأزمة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة

وكان الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، تعرض الأيام الماضية لأزمة صحية، نتيجة سقوطه على الأرض في منزله مغشيًا عليه بشكل مفاجئ تسبب في تعرضه لكسر في الحوض.

وبعد دخوله لأحد المستشفيات في الدقي، ساءت حالته الصحية بشكل أكبر ودخل في غيبوبة، ونقل إلى مستشفى أخرى وظل لأيام في العناية المركزة فاقدا للوعي.

الظهور الأخير للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

وكان الظهور الأخير للفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أثناء حفل زفاف حفيدته، حيث ظهر مرتديًا بدلة بيضاء أنيقة ورقص مع حفيدته بالعصا، وكانت السعادة تكسو ملامحه في مشهد تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي لأيام طويلة.

آخر أعمال عبدالرحمن أبوزهرة

وكانت آخر أعمال «أبوزهرة»، مشاركته في مسلسل موضوع عائلي الذي عرض مؤخرا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وجسد «أبوزهرة» دور والد زوجة الفنان ماجد الكدواني خلال أحداث العمل، كما شارك في بطولته: ماجد الكدواني، سماء إبراهيم، طه دسوقي، رنا رئيس، محمد رضوان، إيناس كامل، وأمينة خليل، من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول أب يهرب من مسؤولياته، حتى يكتشف أنّ لديه ابنة عمرها 20 عاما، فيضطر إلى حمايتها وتحمّل مسؤولياتها خاصة بعد وفاة جدها.