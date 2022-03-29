نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية

تعرض الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، لوعكة صحية شديدة في نهاية الأسبوع الماضية، نقل إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بمنطقة الدقي.

وكشف الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن أنّ الحالة الصحية كما هي لم تتحسن، رغم نقل والده من المستشفى إلى مستشفى جديد، ويتمنى أن يفوق من الغيبوبة خلال الساعات المقبلة، مطالبا جمهوره بالدعاء له.

نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة: والدي حالته بتتدهور

وأضاف أن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، أصيب ببكتيريا في المعدة، مؤكدًا: «المفروض اللي يدخل المستشفي يتعالج من يتعب أكثر، إن والدي بقالة أكثر من يوم فاقد الوعي، وأمتنع عن تناول الطعام»

آخر ظهور للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

وظهر الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، خلال حفل زفافة حفيدته، مؤخرًا وهو يرقص بالعصا، حيث كان في قمة سعادته، وهو يجلس على الكرسي أمام حفيدته ويرقص معه، رغم مرضة وكبر سن، إلا أنه حرص أن يكون موجودا في حفل الزفاف فظل جالسا على الكرسي.

آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبوزهرة كان مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الالكترونية، الذي كانت تدور أحداثه حول اكتشاف إبراهيم أن لديه ابنة اسمها سارة، ويصبح مسؤولا عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.

وشارك في بطولة المسلسل ماجد الكدواني، محمد شاهين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، طه دسوقي، إيناس كامل، محمد القس، داليا الخولي، أمينة خليل، عيد أبوالحمد، ومن تأليف وإخراج أحمد الجندي.