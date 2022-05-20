طبيب بيطري يقترح تصدير الخيول المصرية للدول العربية: تجلب العملة الصعبة

أكد الدكتور حاتم ستين، طبيب بيطري، أن محبي الخيول كانوا يتمنون أن تنظر الدولة إلى الخيول العربية المصرية الأصيلة التي تمثل ثروة قومية، مشبهًا الخيول المصرية بأنها مثل الذهب، لافتًا إلى أن هناك سلالة خيول ذات دماء مصرية نقية وليست عربية أصيلة فقط، وتدخل سباقات بطولة عالم في إيطاليا ولها قيمة مرتفعة جدًا.

وأوضح «ستين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أن محطة الزهراء هي المنتجة لهذه الخيول لافتًا إلى أنها المحطة الأم التي تنتج هذه الخيول التي تصل اسعارها إلى الملايين وقد تمثل دخلًا قوميًا جيدًا لمصر ينعكس على جيوب المصريين على حد قوله.

محطة الزهراء ستكون فوق الخيال

وأشاد الطبيب البيطري باهتمام الدولة بهذا الملف الذي طالما نادوا به الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة أقامت محطة الزهراء الجديدة في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أنها ستكون «فوق الخيال» وستنقل الخيول المصرية بما يليق بالحصان العربي المصري.

وأشار إلى أن الأمر ليس مجرد رفاهية ولكنه له جانب اقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخيول تتزواج وتنجب المزيد متوقعًا أن تحدث محطة الزهراء طفرة في مجال الخيول لم نراها منذ سنوات، واصفًا المحطة بأنها صرح عظيم وسيتم الكشف عنه فور الانتهاء من تنفيذه، مشددًا على أن تصدير الخيول للدول العربية يٌدخل العملة الصعبة للبلاد، مقترحًا تصدير الخيول المصرية للدول العربية، بالإضافة للدول الأوروبية.