بعد توقف 3 أيام.. «الثقافة» تستعيد أنشطتها بحفل عمر خيرت وأفراح القبة

أعلنت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الجمعة الماضية، تعليق أنشطتها الفنية، بداية من يوم الجمعة، حتى الأحد 15 مايو، نتيجة حالة الحداد العام، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

عودة العروض المسرحية

استأنفت وزارة الثقافة، فعالياتها بداية من اليوم الأحد، من بعد غروب الشمس، وكانت البداية مع العرض المسرحي «أفراح القبة»، على خشبة المسرح العائم، التي شهد حضورها وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ونبيل الحُمر مستشار ملك البحرين لشئون الإعلام، وهشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، بالإضافة إلى الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، وعدد من مديري الفرق التابعة لبيت المسرح.

كما عرضت مسرحية «زقاق المدق»، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، التي تقوم ببطولتها كل من دنيا عبد العزيز ولقاء سويدان ومجدي فكري.

كما استقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بداية من الساعة الثامنة، حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، أما المسرح المكشوف في دار الأوبرا، فاستقبل حفل ثنائي اليادا من النمسا.

وفرقة التراث العربي، أحيت على مسرح «الجمهورية»، بفرقة الموسيقى العربية للتراث، والمسرح الصغير استقبل حفل فرقة أوبرا القاهرة بالإضافة، إلى حفل مجموعات الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة.

ومن المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة أنشطتها الفنية، بداية من صباح غدا، بحفلين كبيرين، أولهم في حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية في المسرح الكبير، والآخر بالإسكندرية بمسرح سيد درويش، إذ يستقبل صالون أوبرا اسكندرية.

مقطوعات عمر خيرت

ومن المقرر أن يعزف عمر خيرت غدا، عددا كبيرا من المقطوعات، ومن بينها «قضية عم أحمد، خلي بالك من عقلك، والله ما طلعت شمس ولا غربتـ فاطمة، في هويد الليل، عفوا أيها القانون، 100 سنو سينما، لقاء، مشهد الحب، الأيام، إعدام ميت، عفوا أيها القانون، انت عمري، مكان في القلب، نبتدي منين الحكايةـ سراسيب، الحنش»، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.