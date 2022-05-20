أخبار روسيا وأوكرانيا.. «زيلينسكي»: المحتل سيتم تقديمه للعدالة

قال الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكي»، في خطابه الليلي الأخير، إن روسيا منخرطة في محاولة إجرامية متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين، متهما موسكو بارتكاب إبادة جماعية، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، صباح اليوم، ضمن تغطيتها لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا تنفي موسكو الاتهامات التي توجه لها بشأن ارتكاب جرائم حرب وتؤكد أن العملية صُممت على نحو يحول دون استهداف المدنيين.

أخبار روسيا وأوكرانيا: زيلينسكي يتحدث عن لسفيرودونتسك

وقال رئيس أوكرانيا أيضًا إن القوات الروسية حولت منطقة دونباس، حيث تركز جهودها حاليًا، إلى جحيم وأضاف أنها قتلت العديد من الأشخاص في منطقة تشيرنيهيف، شمال أوكرانيا، مضيفا أنه لا يوجد تفسير عسكري للقتل والدمار.

وقال الرئيس الأوكراني إن القصف الوحشي والعبثي، على حد وصفه، لسفيرودونتسك أوقع 12 قتيلاً وعشرات الجرحى في يوم واحد فقط، مضيفا: «قصف مدن أخرى، ضربات جوية وصاروخية للجيش الروسي - كل هذا ليس مجرد أعمال عدائية أثناء الحرب».

الضربات الروسية على منطقة تشيرنيهيف

وأشار إلى الضربات الروسية على منطقة تشيرنيهيف، ولا سيما الضربة الرهيبة على ديسنا وإزالة الأنقاض مستمرة، وسط جثث العديد من القتلى، فضلا عن ضربات مستمرة في منطقة أوديسا، بمدن وسط أوكرانيا، ودمرت دونباس بالكامل، مضيفا: «كل هذا ليس ولا يمكن أن يكون له أي تفسير عسكري لروسيا».

وقال الرئيس الأوكراني إن هذه محاولة إجرامية متعمدة لقتل أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين المدنيين، لافتا إلى تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل والمرافق الاجتماعية والمؤسسات.

واختتم رئيس أوكرانيا تصريحاته قائلا: «هذا ما سيوصف بأنه إبادة جماعية للشعب الأوكراني والذي من أجله سيقدم المحتلون بالتأكيد إلى العدالة».

ولم تنجح الإجراءات الغربية العقابية حتى الآن في وقف روسيا عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا، كما أن الجيش الروسي يتحدث عن مزيد من التقدم.