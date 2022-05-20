في ذكرى وفاته الأولى.. آخر رسالة صوتية تنبأ فيها سمير غانم بوفاته

يُحيي محبي الفنان الكبير سمير غانم اليوم ذكرى وفاته الأولى، إذ غاب عن الجمهور بضحكته وطلته المميزة وقفشاته المضحكة، إذ قضي أيامه الأخيرة في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ما أدى إلى وفاته.

سمير غانم فى رسالته الصوتية: متأكد أن رمضان مش جاي عليا

وكانت جريدة «الوطن» انفردت العام الماضي، بنشر آخر رسالة صوتية لأسطورة الكوميديا، إذ توقع فيها سمير غانم وفاته قبل رحيله بعدة أسابيع، وقال فيها: «ياسبوني أغني في أي محطة، وبالنسبة لرمضان السنة دي مش متأكد أنه جاي مش عارف، معنديش حاجة فى رمضان والصحة مكركبة بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 15 حلقة بس عشان كورونا».

وفاة سمير غانم عن عمر 84 عاما

وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن العالم عن عمر ناهز 84 عاما، وشيعت جنازته من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وحضرها العديد من النجوم والمشاهير، بنيهم عمرو الليثي وسماح أنور وعمرو محمود ياسين وعزوز عادل ومحمود حميدة وأحمد الإبياري وطارق الإبياري وهاني رمزي ومحمود الليثي وسلوى محمد علي، وأميرة مختار ابنة رجاء الجداوي وفتوح أحمد وأحمد بدير وإلهام شاهين وعمرو سعد ومحمد حماقي ويسرا وعلي ربيع وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن توتة وأحمد الفيشاوي وأشرف زكى وإيناس الدغيدى ووفاء عامر.

يذكر أن سمير غانم كان من المقرر ان يشارك فى مسلسل عالم موازي مع دنيا سمير غانم ولكن العمل توقف بعد وفاته