سمير غانم يتحدث عن والدته في آخر لقاء تلفزيوني قبل وفاته: «ماتت صغيرة»

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 مايو عام 2021، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية حتى وفاته.

وخلال ظهوره الأخير في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني المذاع عبر شاشة قناة DMC تحدث الفنان الراحل عن والدته وعلاقته بها، إذ قال خلال القلاء: «خدت من والدتي الحنية والطيبة أوي، وكانت في كل مشكلة بتقولهم قولوا لسمير، استنوا لما ييجي سمير، وكانت كبيرة العيلة مع أخواتها، وكان الكل يقصدها هي في أي حاجة أو مشكلة، وأي صلح، وهي كانت جميلة تحل المشكلة من غير ما حد يحس».

سمير غانم: كان نفسي أبقى زي نور الشريف

وعندما سألته «الكيلاني» عن الدعوة التي كانت والدته تخصه بها، قال إنه في بداية حياته الفنية كان يطلب منها الدعاء له ليصبح نجمًا كبيرًا مثل الفنان الراحل نور الشريف، مضيفًا: «في مرة لقيتني قاعد متضايق، قالتلي مالك، قولتلها نفسي اشتغل كده وأبقى زي نور الشريف طالع ماشاء الله قنبلة، نفسي أطلع وأبقى زي نور الشريف، قالتلي أنا داعيالك وهتشوف، تاني يوم جالي أوردر فيلمين ورا بعض، منها فيلم (في الصيف لازم نحب)، وذلك بعد دعوة والدتي».

الفنان الراحل: مبحاولش افتكر يوم وفاة والدتي لأنه مأساة

واختتم حديثه بأنه لا يريد تذكر يوم أو سنة وفاتها لأنه مأساة بالنسبة له، قائلًا: «والدتي اتوفت صغيرة، وأنا مبحاولش أعرف السنة لأن فيه ذكريات مبحاولش افتكرها عشان اليوم حقيقي كان مأساة، فخلاص اتوفت ربنا يرحمها وخلاص».