اليوم.. راغب علامة يبدأ جولته الغنائية في أمريكا وكندا بـ«تورتنو»

يبدأ الفنان راغب علامة جولته الغنائية بأمريكا وكندا اليوم، بعد أن كان قد وصل لمدينة تورتنو الكندية قادما من مطار القاهرة الدولي؛ مساء أمس الخميس.

راغب علامة يحيي حفل زفاف في مصر

كان قد حضر راغب علامة إلى القاهرة من أجل إحياء حفل زفاف خاص في أحد الفنادق الكبرى رفقة الفنان محمد حماقي، وعقب ذلك ذهب إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى كندا.

راغب علامة يشدو في 4 مدن أمريكية

يرافق «علامة» في جولته الغنائية شقيقه ومدير أعماله خضر ونجله الكبير خالد، ومن المقرر أن يشدو خلال جولتله في أمريكا وكندا بـ4 مدن حيث تبدأ الحفلات اليوم الجمعة في تورنتو الكندية، ثم حفل في الحادي والعشرين من الشهر نفسه في مدينة ديترويت، ثم في السابع والعشرين من الشهر حفل في أريزونا، ثم نهاية الجولة في الثامن والعشرين بمدينة سان دييجو.

«ممكن أزعلك» آخر أغاني راغب علامة

«ممكن أزعلك» هي آخر أغنيات راغب علامة التي تم تصويرها بطريقة فيديو كليب، ونشرت على موقع «يوتيوب»، من إخراج شريف صبري، وكلمات محمد البدري، وألحان بينن، وتوزيع موسيقي مدحت خميس ومطلعها:

أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك

وممكن افرحلك بس مش هفرحلك

والله لأدوخك أصل دلعك دوخك

بإيدي أريحك بس مش هريحك

«علامة» يستعد لطرح «تعاليلي»

من المقرر أن يطرح «علامة» عقب العودة من أمريكا أغنيته المصرية الجديدة «تعاليلي»، من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتم تسجيل صوته في بيروت في استوديو ناصر الأسعد.