راغب علامة ونوال الزغبي ونجوى كرم ينعون الشيخ خليفة: صاحب الخير والفضل

نعى الفنان اللبناني راغب علامة وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مبديًا حزنه وآسفه على رحيله، واصفًا إياه بأنه الحاكم الإنسان صاحب الخير والفضل الكثيرين، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

راغب علامة ناعيًا الشيخ خليفة: الحاكم الإنسان

وكتب راغب علامة عبر حسابه بموقع تويتر قائلًا: رحل الحاكم الإنسان والطيب الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، رحل إلى جوار ربه بعد أن فاض خيره على إماراتنا الحبيبة وعلى كل الناس، اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما قدّمه في ميزان حسناته، خالص التعازي والمواساة لشيوخ وحكام وشعب إماراتنا الحبيبة.

نجوى كرم ناعية الشيخ خليفة بن زايد: صاحب أيادي بيضاء

وعبرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن حزنها لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عبر حسابه بموقع تويتر بقولها: بتجي على هالدّني وجوه طيّبة، قادة بمعنى الكلمة، صاحبة أيادي بيضاء، وأفكار خيّرة، ومن بعدها بتنتقل لرحمة ربّنا.

واستطردت نجوى كرم بقولها: الله يرحم روح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعازينا الحارّة من كل لبنان إلى دولة الإمارات الحبيبة قيادةً وشعباً.

نوال الزغبي تقدم التعازي لدولة الإمارات

وقدمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خالص التعازي إلى دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكتبت عبر حسابها بموقع تويتر: خالص العزاء لأهلنا وإخوتنا في دولة الإمارات الحبيبة في وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تغمَده الله برحمته وغفرانه وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنا الله وإنا إليه راجعون.