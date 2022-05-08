راغب علامة يطرح أغنية «تعاليلي» خلال أيام.. الثانية في 2022

استقر الفنان اللبناني راغب علامة على طرح أغنية «تعاليلي» خلال الأيام المقبلة، لتكون الثانية في عام 2022، بعد أغنية «ممكن أزعلك».

«تعاليلي» ألحان أحمد زعيم وتوزيع توما

الأغنية الجديدة هي من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، إذ جرى التسجيل في استوديو الموزع ناصر الأسعد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتضمن الكوبليه الأول منها: «تعاليلي مبنمش بسببك ليلي».

راغب علامة كان قد أحيا حفلين غنائيين عقب شهر رمضان الأول في العاصمة العراقية بغداد بنادي اليرموك، أما الحفل الثاني فقد جمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد.

ومن المقرر أن يسافر علامة فى منتصف شهر مايو الجاري فى رحلة غنائية بكندا وأمريكا لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية هناك.

طرح أغنية «ممكن أزعلك»

الفنان اللبناني كان قد طرح مع بداية العام أغنية «ممكن أزعلك» والتي صورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج المصري شريف صبري، ودارت قصتها حول لعبة الحبار المسلسل الكوري الذى ذاع صيته نهاية العام الماضي، والعمل كان من كلمات محمد البدري، ألحان بينو، توزيع موسيقي مدحت خميس.

يذكر أن راغب علامة كان قد افتتح ممشى أهل مصر بالقاهرة قبل شهر رمضان، رفقة الفنانة نانسي عجرم، وقدم خلال الحفل نخبة من أهم أغنياته.