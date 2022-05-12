راغب علامة: طرح أغنية «تعاليلي» عبر المنصات السمعية خلال أسبوعين

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن استعداده لطرح أغنيته المصرية الجديدة «تعاليلي»، لتكون ثان أعماله الغنائية الجديدة لعام 2022 بعد أن كان بدأها بأغنية «ممكن أزعلك».

قال «علامة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أغنية «تعاليلي» ستطرح عبر قناته الرسمية والمنصات السمعية خلال أسبوعين، إذ انتهى من تسجيلها خلال تواجده في شهر رمضان الكريم في القاهرة.

«تعاليلي» من كلمات محمد عاطف

الأغنية الجديدة المصرية التي سيقدمها علامة هي من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وجرى وضع صوته خلال تواجده في بيروت في استوديو ناصر الأسعد.

راغب علامة كان قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين لعيد الفطر المبارك، الأول في دولة العراق فى نادي اليرموك والثاني في دبي رفقة الفنان المغربي سعد لمجرد.

راغب علامة قدم حفلين في عيد الفطر

علامة كان قد طرح مع بداية العام الجاري أغنية «ممكن أزعلك» والتي كان قد قدمها مع المخرج شريف صبري وقدمها بطريقة الفيديو كليب مثل قصة المسلسل الكوري لعبة الحبار والعمل كان من كلمات محمد البدري، ألحان بينو، توزيع موسيقي مدحت خميس.

يذكر أن راغب علامة والفنانة نانسي عجرم، قدما قبل شهر رمضان افتتاح ممشى أهل مصر بالقاهرة، وقدم أغنيات «الحب الكبير» و«طب ليه» و«قلبي عشقها» و«علمتيني أحب الدنيا» و«سهروني الليل».