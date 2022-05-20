14 نقابة عمالية تبدأ ماراثون الإنتخابات في اللجان النقابية.. غدا

تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية في دورتها النقابية الجديدة «2022 ـ 2026»، غدا السبت، وفقا للتصنيف النقابي في 14 نقابة عامة، وتفتح وزارة القوى العاملة باب الترشح للجان النقابية التابعة للنقابات العامة الخاصة بتلك المرحلة، على مدار يومين، السبت والأحد، على أن يتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين يومي الإثنين والثلاثاء من الإسبوع المقبل.

انطلاق المرحلة الثانية للانتخابات العمالية

وتضم المرحلة الثانية للانتخابات العمالية 14 تصنيفا نقابيا، هي: «العاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف».

وتنتهي وزارة القوى العاملة، من إعداد الكشوف الأولية للمرشحين في اللجان النقابية التابعة لـ 14 نقابة، يوم الثلاثاء، ومن ثم تلقي الطعون يوم 25 مايو، والبت فيها 26 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية يومي 27 و28 مايو، على أن تُجرى الانتخابات يوم 29 مايو، وإعلان النتيجة والتظلم منها 31 مايو، والبت في التظلم 1 يونيو المقبل، وإيداع الأوراق يومي 2 و3 من نفس الشهر.

انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية

وانتهت المرحلة الأولى للانتخابات العمالية التي تُجرى في اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابية لـ 15 نقابة عامة، وشهدت الانتخابات العمالية تواجدا ملحوظا للمرأة العاملة في النتائج النهائية للجان النقابية، ومنها اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي التي أسفرت نتائجها عن فوز 20 سيدة، يمثلن العاملين بشركات الإنتاج الحربي، بعد فرز الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية للجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي.

وشملت المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد، التعليم والبحث العلمي، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.