محامي الشاب خالد: وليد منصور مطالب بدفع 36 ألف دولار

أصدر مكتب المحامي ياسر قنطوش بيانا توضيحا لكل تفاصيل أزمة موكله المطرب الجزائري الشاب خالد ضد المنتج ومتعهد الحفلات وليد منصور، موضحا أن موكله لديه مستحقات تصل إلى 36 ألف دولار أمريكي لدى منصور.

محامي الشاب خالد: بعض مستندات وليد منصور غير صحيحة

وجاء في البيان، «يهيب مكتب ياسر قنطوش المحامي بالنقض السادة الصحفيين والمراسلين تحري الدقة فى نقل الأخبار قبل تداولها ونشرها حيث أن ما تم نشره على حساب الفنان الشاب خالد بخصوص المشكلة بينه وبين وليد منصور هي حقيقة مجردة لا تحمل الكذب أو التأويل وأن ما حدث بالفعل أنه لم يتقاضى باقي أجره عن الحفلة وذلك ثابت بالمستندات الصحيحة، وأن ما يدعيه وليد منصور غير صحيح، وأن المستندات المنشورة من قبله بعضها غير صحيح، وأن باقي أجر الفنان الشاب خالد المتبقي هو مبلغ 36 ألف دولار أمريكي».

محامي الشاب خالد: لدينا أحكام واجبة النفاذ ضد وليد منصور

أضاف البيان «تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية لحل ذلك الخلاف مع وليد منصور وقد حضر جلسة التحقيق في النقابة وتعهد بإحضار المستندات التي تزعم أنه أعطاه أجره كاملا عن الحفلة إلا أنه في الجلسة التالية لم يحضر، ولم يتم حل ذلك الخلاف حتى تاريخه، وسوف نلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا لحقوق موكي طرف السيد وليد منصور».

تابع البيان: «قد تحصل مكتبنا على أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد وليد منصور لصالح رجل الأعمال الاردني عنان محمد عوض حيث إنه تحصل منه على مبالغ طائلة تفوق 700 ألف دولار بغرض إنتاج أعمال سينمائية في مصر ولم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المنتج، مما جعلنا نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية قبله وتحصلنا على أحكام قضائية واجبة النفاذ».