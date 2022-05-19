أول رد من «الموسيقيين» بشأن خلاف الشاب خالد ووليد منصور

أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لم تحسم بعد موقفها من الأزمة التي اشتعلت بين المطرب الجزائري الشاب خالد، والمنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، بسبب الحفل الذي أقيم في سبتمبر الماضي، بأحد فنادق القاهرة.

الموسيقيين تكشف موقفها من خلاف الشاب خالد وليد منصور

قال علاء عامر في تصريحات لـ«الوطن»، إن المنظم وليد منصور، والمطرب الشاب خالد، قدم كلا منهما أوراقه إلى الشئون القانونية في النقابة، وما زالت تحت الدراسة، ولم يتم بعد حسم الموقف.

الشاب خالد يكشف تفاصيل خلافه مع وليد منصور

كان الشاب خالد، أصدر بيانا علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلا: «يعلم الله مدى حبي واعتزازي وتقديري لمصـر الحبيبة قيادة وشعبًا، وباعتبار أن مصر هي بلدي الثاني، ولها محبة ومعزة خاصة في قلبي».

وأضاف خالد: «بتاريخ 2021/9/11 تعاقدت على إقامة حفل غنائي في أحد الفنادق، وجرى التعاقد مع شركة تالنت دبيلو أم للدعاية والإعلان ويمثلها وليد جمال منصور شعلان، وشهرته المنتج وليد منصور، تم إقامة الحفل دون أن يتم محاسبتي، ودون حصولي على أجري كاملًا المتفق عليه مع المنتج والمسئول عن تنظيم الحفل وليد منصور».

الشاب خالد: وليد منصور استولى على باقي أجري

وأستطرد قائلا: «بالرغم من وجود عقد مبرم بيني وبين شركته، إلا أنه مع للأسف الشديد ماطل واستولى على باقي أجري المتفق عليه، ولم يقم بتحويل باقي المبلغ المتبقي ومنذ ذلك التاريخ أصبح الكلام معه عبارة عن مماطلة وتسويف وعدم التزام بالعهود، ولم أسمع منه سوى الوعود الكاذبة بالسداد ولكن دون جدوى لذلك قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه».

رد وليد منصور علي اتهامات الشاب خالد

نفى المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، ما ذكره الشاب خالد بخصوص الحفل الذي تعاونا فيه سويا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، موضحًا أنه سدد كل المستحقات الخاصة بالمطرب، وأنه تقدم بكل المستندات لهذا الحفل لنقابة الموسيقيين، بناء على اجتماع النقابة بتقديم كل المستندات التي تخص هذا الحفل، وتحويله كل المستحقات للمطرب، مؤكدا أنه لا يوجد فنان يشارك في حفل إلا بعد حصوله على جميع مستحقاته، لكن يبدو أن هناك شيء غامض في الأمر.