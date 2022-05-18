وليد منصور يتقدم ببلاغ رسمي ضد الشاب خالد

نفى المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، ما ذكره الشاب خالد بخصوص الحفل الذي تعاونا فيه سويا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، موضحًا أنه سدد كل المستحقات الخاصة بالمطرب، وتم خصم نسبة الشركة كما هو المتبع في عرف الحفلات بالاتفاق مع المطرب.

وليد منصور يكشف موقفه لنقابة الموسيقيين بمستندات رسمية

أضاف وليد منصور، في بيانٍ، أنه تقدم بكل المستندات لهذا الحفل لنقابة الموسيقيين، بناء على اجتماع النقابة بتقديم كل المستندات التي تخص هذا الحفل، وتحويله كل المستحقات للمطرب، مؤكدا أنه لا يوجد فنان يشارك في حفل إلا بعد حصوله على جميع مستحقاته، لكن يبدو أن هناك شيء غامض في الأمر.

هناك وسيط يحاول الوقوع بيني وبين الشاب خالد

أشار وليد منصور، إلى أنه يتعاون مع كبار النجوم في الوطن العربي، بالإضافة إلى نجوم عالميين على مدار 18 عاما، ولم يحدث أي خلاف مع أي نجم، لكن يبدو أن هناك وسيط نقل الصورة بشكل غير صحيح للفنان.

واختتم وليد، بأنه راسل الشاب خالد، للاستفسار منه عن سبب إصدار هذا البيان، ولم يحصل على رد حتى الآن، الأمر الذي جعله يتقدم ببلاغ رسمي بالتشهير، مؤكدا أنه لن يتنازل عن كل التعويضات، مع كامل احترامه للفنان، خاصة أن هذا الحفل يعد الثالث لهما سويا، وحققا معا نجاحات كبيرة.