«مياه بني سويف» تنظم زيارة ميدانية لطلبة كلية التربية للغابات الشجرية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن شركة مياه بني سويف، نظمت زيارة لطلبة كلية التربية بجامعة بني سويف، للتعرف على الغابة الشجرية الكائنة بمنطقة بياض العرب.

تعزيز قدرات ومهارات الشباب

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن الزيارة شهدت التعريف بمراحل المشروع وكيفية الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، والدور الفعال للمشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات الدولة في كافة المجالات المختلفة والعمل على تعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وكشفت رئيسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في تصريحات صحفية أن زيارة طلبة كلية التربية بجامعة بني سويف الميدانية للغابة الشجرية ببياض العرب، تأتي ضمن اهتمام الدولة بتنمية وعي الشباب بالجهود التي تنفذها في العديد من المشروعات الكبرى التي تخدم المجتمع، وحرصت الشركة على إظهار ما تبذله من جهود في تقديم خدماتها بأفضل معايير بما يعود بالنفع على المواطنين.

الغابات الشجرية ببياض العرب تهدف الي الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في ري الأشجار غير المثمرة

وقالت دينا عمر، إن الغابات الشجرية ببياض العرب تشمل عدد 2 حوض موازنة بإجمالي سعة 42 ألف متر مكعب وعدد 2 حوض سحب مياه خاصة بالري بإجمالي 6 آلاف متر مكعب.

وأشارت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف إلى أن الغابات الشجرية ببياض العرب تهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في ري الأشجار الغير مثمرة والتي لها قيمة اقتصادية للاستفادة من الأخشاب أو استخدامها في صناعة الوقود.