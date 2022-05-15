طلاب جامعة بني سويف في زيارة ميدانية لوكالة الفضاء المصرية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة «التايكو» بالتعاون مع نظيره بوكالة الفضاء المصرية، زيارة ميدانية لطلاب كليتي العلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي للمشاركة في ورش عمل علمية.

تعاون مشترك بين جامعة بني سويف وأكاديمية البحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية

أكد رئيس جامعة بني سويف، على أن الزيارة تأتي في ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ الجامعة وأكاديمية البحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية في مجال نشر ثقافة علوم تكنولوجيا الفضاء، فضلاً عن تعرف الطلاب على ما يتم تنفيذه حالياً من إنشاء معامل حديثة لتصنيع الأقمار الصناعية.

رئيس جامعة بني سويف: التدريب العملي والميدانية للطلاب يهدف إلى بناء أجيال تواكب التطور التكنولوجي

وأشار حسن إلى أهمية التدريب العملي والميداني للطلاب وتبادل الخبرات واكتساب المهارات بهدف بناء أجيال تواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية ووظائف المستقبل، حيث شارك الطلاب في ورشة عمل محطة الفضاء الدولية وقاموا بجولة داخل معامل التأهيل الفضائي ومعمل النموذج الهندسي.

تعريف طلاب جامعة بني سويف برحلة رائد الفضاء والتحديات التي تواجه

من جانبه أشار الدكتور مهاب موسى المدير التنفيذي لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة إلى أن الطلاب تعرفوا خلال الزيارة على التحديات التي تواجه رحلة رائد الفضاء، والتدريب على برنامج خاص بمحطة الفضاء الدولية بنظام الواقع الافتراضي، فضلاً عن التعرف على مدارات وتطبيقات الأقمار الصناعية، كما شملت الزيارة التدريب على التطبيق العملي في تجميع نموذج قمر صناعي ثلاثي الأبعاد من نوع كيوبسات، وزيارة مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية.